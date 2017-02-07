AliExpress скасовує безкоштовну доставку посилок в Україну та Білорусь

Китайський інтернет маркет-плейс AliExpress із 7 лютого змінює умови доставки. Про це йдеться у прес-релізі компанії.

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AliExpress хоче поліпшити якість доставки і мінімізувати незручності для покупців з України, Росії та Білорусі. Тому відсьогодні (за тихоокеанським часом) посилки до цих країн обов'язково будуть отримувати трек-номер, за яким можна буде відстежити їх пересування.

При цьому "економ-доставка" більше не буде доступна в Україні та Білорусі. До Росії не будуть безкоштовно доставляти посилки вартістю понад 2 долари.

Як відомо, раніше оплату за доставку без трек-номера деякі продавці вносили у вартість товару. При цьому товари нерідко губилися дорогою до одержувача, який не завжди міг повернути собі гроші.