Гаджети Apple забезпечать власним сканером відбитків пальців
Компанія Apple отримала патент на технологію, що дозволяє вбудовувати сканер відбитків пальців в сенсорний екран.
Опис патенту було опубліковано на сайті Бюро патентів і торгових марок США.
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Як зазначає The Verge, спочатку патентну заявку на технологію було подано компанією LuxVue ще в 2014 році, однак у квітні минулого року вона була перереєстрована в зв'язку з тим, що LuxVue була куплена Apple.
Apple patent shows a fingerprint reader built right into an iPhone screen https://t.co/I946Kp60YPpic.twitter.com/LOENvIt4VE— The Verge (@verge) February 15, 2017
Суть розробки полягає в розміщенні під поверхнею дисплея пристрою випромінюючих світло мікродіодів спільно з інфрачервоними діодами, що уловлюють світло, які і будуть зчитувати відбиток пальця власника пристрою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія встановить в iPhone 8 дисплей від Samsung.