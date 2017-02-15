Гаджети Apple забезпечать власним сканером відбитків пальців

Опис патенту було опубліковано на сайті Бюро патентів і торгових марок США.

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Як зазначає The Verge , спочатку патентну заявку на технологію було подано компанією LuxVue ще в 2014 році, однак у квітні минулого року вона була перереєстрована в зв'язку з тим, що LuxVue була куплена Apple.

Apple patent shows a fingerprint reader built right into an iPhone screen https://t.co/I946Kp60YPpic.twitter.com/LOENvIt4VE — The Verge (@verge) February 15, 2017

Суть розробки полягає в розміщенні під поверхнею дисплея пристрою випромінюючих світло мікродіодів спільно з інфрачервоними діодами, що уловлюють світло, які і будуть зчитувати відбиток пальця власника пристрою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія встановить в iPhone 8 дисплей від Samsung.