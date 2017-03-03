Google збільшили ліміт на вхідні повідомлення до 50 МБ
13:51, 03 березня 2017Наука та IT
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Оновлення стане доступним всім користувачам за декілька днів.
Ілюстрація / REUTERS
Google повідомляє, що відтепер користувачі Gmail зможуть отримувати листи з вкладенням до 50 МБ, як пише Watcher.
Більшість сервісів, як і Gmail донедавна, дозволяли отримувати листа розміром до 25 МБ. Віднедавна цей ліміт для вхідних листів у Gmail було збільшено вдвічі, оновлення стане доступним всім користувачам за декілька днів.
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Обмеження для вихідних повідомлень лишається незмінним — для великих файлів компанія рекомендує використовувати онлайн-сховище Google Drive.
Нагадаємо, що не так давно Google розповіли, як борються зі спамом і небезпечними додатками.
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