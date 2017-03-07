У мережі показали кажана-робота з Lego (відео)

Її побудував Крістал Дюбуа, який створює роботизовані моделі з пластикових деталей. Летюча миша має механізовані крила, приєднані до мотору через ряд зубчастих передач. Конструкція відтворює рухи, подібні тим, що роблять справжні тварини.

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JK Brickworks присвячений створенню складних моделей з конструктора LEGO, в яких присутні рухомі частини та електронні компоненти. На каналі, що належить канадцеві Джейсону Аллеманну, демонструються різні кінетичні скульптури, наприклад коробка або космічний корабель.