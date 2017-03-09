У Швейцарії представили літаючий автомобіль (фото, відео)

Як повідомляє Motor, основою автомобіля стала капсула-салон для двох осіб. "Кокон" виконаний з карбону і його розміри - 2,6 метра довжини при 1,4 метра ширини і 1,5 метра висоти. Модуль для польотів виконаний подібно квадрокоптерам і оснащений вісьмома пропелерами, що обертаються в протилежні сторони. Його розміри дорівнюють п'яти метрам на 4,4 метра.

Наголошується, що для зміни режимів руху достатньо скористатися спеціально підготовленим додатком. Потрібно ввести в програму інформацію про заплановану поїздку, після чого вона автоматично визначить відповідний спосіб пересування, грунтуючись на дані про час, витрати на подорож, трафік і так далі.

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За задумом розробників, модулі для поїздок по дорогах або польотів самостійно прибувають до капсули з пасажирами і встановлюються, а невживана в даний момент частина автоматично відправляється на зарядну станцію і чекає виклику з «кокона».

Модулі, як і сама капсула, оснащені комплектами батарей. Під час руху по землі автомобіль використовує два електромотора і здатний розігнатися до 100 кілометрів на годину. Запас ходу складає до 130 кілометрів. Зарядка «коліс» (ймовірно, на спеціальній станції) займає 15 хвилин.

Під час польотів Pop. Up має 182 кінські сили і теж може набирати 100 кілометрів на годину (зліт і посадка здійснюються вертикально). Максимальна дальність польоту не може перевищувати 100 кілометрів.

Про терміни появи товарної версії літаючого автомобіля і його вартості інформації поки немає.

Раніше в Швейцарії випустили електромобіль з садом.