У Швейцарії випустили електромобіль з садом (відео)

Про це повідомляє "Популярна механіка".

"Автомобіль з промовистою назвою Oasis обладнаний електричною силовою установкою і автопілотом, але головна його особливість — великий відсік під лобовим склом для вирощування рослин. Rinspeed запевняє, що в цьому саду достатньо місця, щоб вирощувати невеликі рослини, такі як редиска або дерево бонсай", - наголошується в публікації.

Oasis оснащений електронним помічником з голосовим управлінням, який вміє навіть робити фотографії за допомогою вбудованої камери і викладати їх в Instagram, якщо комусь це потрібно. Передня панель являє собою зігнутий екран з роздільною здатністю 5К і функцією розпізнавання жестів. Рульове колесо можна скласти в режимі автопілота і перетворити його на столик. Рульова колонка прикрашена механічними годинниками - для контрасту.

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Показання приладів проектуються на лобове скло, а багажний відсік в задній частині електромобіля обладнаний підігрівом і охолодженням, щоб, за задумом швейцарців, перевозити в ньому піцу або ролли. Oasis надає своєму власникові можливість каршерінга — за допомогою спеціальної програми можна задати пункт призначення і знайти попутника за інтересами, наприклад, щоб разом піти на концерт або в кіно.

Публічна прем'єра Rinspeed Oasis відбудеться в січні на виставці споживчої електроніки CES в Лас-Вегасі і на автосалоні в Нью-Йорку (США).