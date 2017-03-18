Китай займається розробкою багаторазових ракет-носіїв

Китай веде розробку власної системи, яка дозволила б повторно використовувати елементи ракети-носія після запусків за аналогією з ракети Falcon 9 компанії SpaceX, повідомляє ZN.ua з посиланням на South China Morning Post.

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"Розробка ведеться Дослідним інститутом ракетної техніки Китайського об'єднання космічних технологій (CALT). В системі передбачається використання численних парашутів, що спрацьовують при входженні до щільних шарів атмосфери, з допомогою яких компонент ракети-носія буде повертатися неушкодженим. Компонент ракети-носія також буде оснащуватися спеціальною подушкою безпеки, яка дозволить зберегти стартовий ракетний двигун під час посадки на землю", - йдеться в повідомленні.

Дата завершення розробки системи поки не називається.

Як повідомлялося раніше, SpaceX кілька разів вдавалося посадити першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в океані і двічі щабель приземлилася на космодром. Компанія заснована в 2002 році колишнім власником електронної платіжної системи PayPal Илоном Маском. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.