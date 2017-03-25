Twitter планує ввести для "професійних" користувачів платну підписку з широкими можливостями

Соціальна мережа Twitter розглядає можливість створення платної преміум-версії, орієнтованої на фахівців у тій чи іншій сфері, що використовують мережу мікроблогів у професійній діяльності.

Про це заявили представники компанії, передає Reuters.

Як і більшість інших соціальних мереж Twitter з моменту заснування був зосереджений на створенні великої бази користувачів, яким надавався безкоштовний сервіс, а заробіток компанії здійснювався за рахунок реклами.

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Повідомляється також, що нова версія мікро-блогів з абонентською платою буде включати більш потужні інструменти для маркетологів, журналістів та інших фахівців у різних сферах, яким необхідно оперативно одержувати інформацію.