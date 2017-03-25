Twitter планує ввести для "професійних" користувачів платну підписку з широкими можливостями
Нова версія мікро-блогів з абонентською платою буде включати більш потужні інструменти для фахівців різних сфер.
Соціальна мережа Twitter розглядає можливість створення платної преміум-версії, орієнтованої на фахівців у тій чи іншій сфері, що використовують мережу мікроблогів у професійній діяльності.
Про це заявили представники компанії, передає Reuters.
Як і більшість інших соціальних мереж Twitter з моменту заснування був зосереджений на створенні великої бази користувачів, яким надавався безкоштовний сервіс, а заробіток компанії здійснювався за рахунок реклами.
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Повідомляється також, що нова версія мікро-блогів з абонентською платою буде включати більш потужні інструменти для маркетологів, журналістів та інших фахівців у різних сферах, яким необхідно оперативно одержувати інформацію.