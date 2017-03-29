У мережі збирають гроші на випуск сонцезахисних окулярів з фільтрами, як в Instagram (фото, відео)

Компанія Tens запустила збір коштів на випуск нової колекції сонцезахисних окулярів, які дозволять покупцям бачити навколишній світ у більш приємних і теплих кольорах, пише Design Taxi.

"Протягом багатьох десятиліть, звичайні сонцезахисні окуляри позбавили світ природного світла Сонця, замінивши його яскраві і красиві промені холодним і млявим відтінком", - повідомляється на сторінці проекту на сайті Kickstarter.

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За словами представників Tens, ідея створити такі окуляри народилася у них під час поїздки по Шотландії.

"Як фотографам і режисерам, які люблять використовувати багаті і теплі відтінки у своїх роботах, здається природним привнести цей ефект в реальний світ. Ми відчували, що окуляри повинні не тільки бути зосереджені на тому, як ви виглядаєте, носячи їх, але і те, як ви бачите через них навколишній світ", - сказано в повідомленні.

Як відомо, Kickstarter — сайт для залучення коштів на реалізацію творчих, наукових і виробничих проектів за схемою краудфандингу (тобто добровільних пожертвувань).

Раніше повідомлялося, що Google розробляє нові окуляри віртуальної реальності.