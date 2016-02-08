Google розробляє нові окуляри віртуальної реальності - ЗМІ

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на анонімні джерела, передає Лента.ру.

Пристрій, по суті, стане спадкоємцем картонних окулярів Cardboard, випущених у 2014 році, і отримає поліпшені сенсори та лінзи. Відзначається, що новий продукт буде підтримувати багато моделей Android-смартфонів, які будуть кріпитися до окулярів для перегляду роликів додатків і віртуальної реальності.

Передбачається, що пристрій буде анонсовано в ході конференції Google I/O у травні.

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Також повідомляється, що компанія готує до випуску операційну систему Android VR, до якої буде вбудовано нове програмне забезпечення віртуальної реальності. Таким чином розробникам буде легше писати відповідні додатки.

У Google відмовилися прокоментувати інформацію джерел. Проте минулого тижня гендиректор компанії Сундар Пічаі заявив, що Cardboard — це перший крок IT-гіганта в області віртуальної реальності, а також пообіцяв, що 2016 року вийдуть нові продукти.

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Нагадаємо, Cardboard був випущений в 2014 році та являє собою дешеві окуляри з картону, в яких мобільний телефон використовується замість екрану для перегляду роликів віртуальної реальності. Покупцям було поставлено п'ять мільйонів екземплярів таких пристроїв.