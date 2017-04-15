Американська корпорація Apple отримала дозвіл на тестування машин з автопілотом в Каліфорнії, пише газета The Wall Street Journal з посиланням на повідомлення Департаменту штату по реєстрації транспортних засобів.

Дозвіл відноситься до трьох автомобілів Lexus 2015 року випуску, які будуть модернізовані для використання в автономному режимі, відзначає видання.

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Представник компанії Apple відмовився коментувати отриманий дозвіл. Однак він згадав про лист, адресований в грудні 2016 року Національному управлінню безпеки руху на трасах США (NHTSA), з якого випливає, що компанія інвестує в дослідження машинного навчання та автономні системи, повідомляє газета.

Всього в списку компаній, які отримали дозвіл на випробування автомобілів з автопілотом, значаться 30 компаній. Крім Apple, серед них є Google, Tesla Motors, Volkswagen Group of America, Mercedes Benz, BMW.