Google змінить алгоритм пошуку для боротьби з фейковими новинами

Інтернет-пошуковик Google змінить свій алгоритм так, щоб виключати з результатів пошуку посилання на фейкові новини та екстремістські висловлювання, передає Бі-Бі-Сі.

Як говориться в заяві компанії, алгоритм буде змінено для протидії групам, які використовують нечесні прийоми оптимізації пошуку.

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"Наші алгоритми завжди намагалися "обдурити" люди або системи, щоб їх сайти виявлялися як можна вище у виведенні результатів пошуку - вони використовували "ферми" низькоякісного контенту, прихований текст і інші недобросовісні прийоми", - йдеться в заяві компанії.

Частина змін стосуватиметься інструкцій для оцінювачів алгоритмів - живих співробітників компанії, які регулярно оцінюють якість роботи пошуковика. Тепер від них вимагатимуть позначати в результатах пошуку образливі матеріали, сайти з спростованими теоріями змови і просто недостовірною інформацією.

Також зміниться кількість факторів, на які зважає пошуковик, визначаючи черговість виходу на сторінку результатів пошуку. Зараз пошуковик враховує понад 100 таких факторів - від свіжості вмісту на сайті до того, як часто словосполучення, що шукається, з'являється на знайденій сторінці.

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Тепер більш авторитетні джерела інформації завжди будуть з'являтися ближче до вершини списку результатів пошуку, а ті, які вважаються неавторитетними - вирушати до самого низу.

Як йдеться в прес-релізі Google, це зроблено для того, щоб уникнути інцидентів на кшталт торішнього, коли компанія потрапила під шквал критики після того як з'ясувалося, що її пошуковик "заперечує Голокост". На запит "Як відбувся Голокост?" в топ результатів виводилися сайти зі статтями, які заперечують злочин нацистів.