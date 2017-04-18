Facebook закрив 30 тисяч акаунтів, які поширювали фейкові новини

Соціальна мережа Facebook закрила близько 30 000 фальшивих акаунтів, які поширювали фейкові новини напередодні президентських виборів у Франції, передає ZN.ua.

Читайте такожFacebook буде боротись із "порно-помстою" у соцмережі

Зазначається, що Facebook застосовує автоматизовані механізми для відсіювання фейків, фіксуючи їх повторення на сотнях фальшивих сайтів.

"Хоча ці останні вдосконалення не призведуть до видалення кожного фейкового аккаунта, ми прагнемо до постійного підвищення нашої результативності", - повідомив технічний менеджер Facebook Шабнем Шайк.

Стверджується, що компанія працює над розробкою рекламних оголошень з інструкціями визначення ненадійних сайтів.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Facebook заборонив розробникам додатків стежити за користувачами, використовуючи дані.