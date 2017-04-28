Apple винайшла "нескінченну" батарею для iPhone

Бюро патентів і торгових марок США оприлюднило патентну заявку Apple на реєстрацію технології, що дозволяє заряджати бездротові пристрої через Wi-Fi. Ця розробка дозволить забезпечити постійний заряд акумулятора при підключенні до мережі, йдеться в документі, опублікованому на сайті відомства.

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У заявці вказується, що «Система бездротової зарядки і зв'язку з використанням дводіапазонних патч-антен» може бути встановлена в багатьох пристроях, включаючи моноблоки, смартфони, портативні гаджети, навушники і навіть розумні окуляри. Реалізована технологія буде за допомогою спеціальної антени зі змінюваним положенням діаграми спрямованості.

Згідно з документом, пристрій зможе заряджатися як через стільникові мережі (від 700 мегагерц до 2700 мегагерц), так і через Wi-Fi (2,4 гігагерца до 5 гігагерц). Однак у заявці вказується лише загальна інформація про розробку і деталі технології залишаються невідомі.

Новий iPhone буде представлений восени 2017 року на щорічній презентації Apple. За чутками, смартфон отримає 5,8-дюймовий OLED-дисплей з щільністю пікселів більш 521 ppi. Також він може отримати бездротову зарядку.