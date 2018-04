В мережі з’явились фото макетів реального iPhone 8

У мережі з’явились нібито фото макетів реального iPhone 8 від компанії Apple. Світлини опублікував у своєму Twіtter латвійський блогер Бенджамін Гескін, пише Hyser.

Макети смартфона нібито отримані дістали одразу із завода Foxconn, який і збрає смартфони.

Прототипи створені на виробничих потужностях Foxconn для відпрацювання виробництва автоматизованими верстатами.

На одній з представлених фотографій видно, що у нового iPhone корпус повністю зроблений з металу, тоді як на іншій світлині фігурує скляна кришка, як у iPhone 4.

Блогер Гескін також повідомив, що у iPhone 8 буде безрамковий дисплей.

На задній панелі смартфона розташований проріз для оновленої подвійної камери з вертикальною орієнтацією модулів. Ходять чутки, що ця трансформація потрібна для запису VR-контенту.

