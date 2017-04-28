Литовський хакер розбагатів на $100 мільйонів за рахунок Facebook і Google
18:41, 28 квітня 2017Наука та IT
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Протягом двох років за допомогою фішингу він заробив понад $100 млн.
Ілюстрація REUTERS
Жертвами великої хакерської атаки, проведеної 48-річним литовським хакером Євальдасом Рімаскаускасом, стали Google і Facebook.
Про це повідомляє Fortune.
На початку квітня Римаскаускасу були пред'явлені звинувачення в шахрайській діяльності - протягом двох років за допомогою фішингу він заробив понад $100 млн. Повідомлялося, що жертвами хакера стали дві великі техкомпанії. Через місяць Google і Facebook випустили заяви, в яких зізналися, що саме вони є потерпілими сторонами у цій справі.
Обидві компанії заявили, що їм вдалося повернути викрадені кошти, але відмовилися давати докладні коментарі.
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