Японський автогігант Toyota підтримала ідею створення літаючого авто

Японський автогігант Toyota повідомив, що підтримає групу інженерів, які займаються розробкою літаючого автомобіля.

Про це повідомляє Російська служба BBC.

Компанія погодилася виділити 40 млн ієн (352,4 тис. доларів) стартапу Cartivator, чия штаб-квартира розташована недалеко від міста Тойота в центральній Японії.

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Згідно Nikkei Asian Review, група компаній Toyota дала принципову згоду підтримати проект Skydrive, про який на даний момент відомо, що він використовує технологію створення безпілотників і буде оснащений трьома колесами і чотирма роторами.

30 розробників, які займаються створенням прототипу, сподіваються підняти його в повітря до токійській літньої Олімпіади 2020-го року.

Як стверджують у службі Skydrive, при розмірах 2,9 на 1,3 метра, їх апарат буде найменшою літаючої машиною.

Розробники очікують, що автомобіль полетить зі швидкістю 100 км/год, піднімаючись над землею на 10 метрів.

Зараз створенням літаючого автомобіля зайняті експериментатори по всьому світу: крім Японії, свої проекти на травень 2017 року розробляють ініціативні групи з Нідерландів, Китаю, Німеччини і США.