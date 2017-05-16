Вчені відкрили гігантську планету з "пінопласту"

16:02, 16 травня 2017
Наука та IT
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Відкрита планета у буквальному сенсі "роздулася", зазначають вчені.

Планета, що складається з

Астрономи виявили у сузір'ї Секстант вкрай незвичайну екзопланету, що складається з матерії, здатної позмагатися у легкості з пінопластом.

"Ця планета у буквальному сенсі "роздулася" — вона важить приблизно у п'ять разів менше від Юпітера, але при цьому вона на 40% більша за нього. Її щільність приблизно дорівнює за цим показником пінопласту, завдяки чому її атмосфера є рекордно великою. Це робить її ідеальним полігоном для перевірки наших методик вивчення екзопланет", — заявив Джошуа Пеппер з університету округу Лехай у Бетлехемі (США), передає РІА Новости.

Спочатку планетологи припускали, що вони мають справу з великим газовим гігантом або навіть коричневим карликом, однак подальші спостереження за планетою показали, що відкрита ними екзопланета KELT-11b є відносно невеликим, але при цьому унікальним і вкрай незвичайним об'єктом.

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Як виявилося, зовнішні оболонки KELT-11b, планети розміром з Юпітер, були незвичайно сильно роздуті — її щільність становила 0,09 грама на кубічний сантиметр, що трохи більше від щільності пінопласту — 0,05 грама на кубічний сантиметр, і вище від щільності земного повітря приблизно в десять разів.

Причиною такого "роздуття", як вважають вчені, є те, що ця планета розташована незвично близько до зірки HD 93396, виділяє незвично багато енергії на останніх стадіях її перетворення на червоного гіганта. Вона робить один оберт навколо світила за неповних п'ять днів і розташована приблизно в п'ять разів ближче до нього, ніж Меркурій до Сонця. Завдяки цьому атмосфера KELT-11b розпечена до температури 1400 градусів Кельвіна, що могло змусити її розширитися до настільки великих розмірів.

Нещільна та велика атмосфера KELT-11b, як зазначають вчені, робить її особливо цікавою для розкриття таємниць хімічного складу планет-гігантів, а також перевірки нових методик пошуків слідів життя й оцінки населеності землеподібних планет, чиї атмосфери у сотні разів менш зручні для вивчення за рахунок меншої товщини й меншої однорідності їхнього складу.

Раніше NASA повідомило про відкриття нової "крижаної" планети розміром із Землю. Вона розташована на такій же відстані від своєї зірки, як наша планета від Сонця.

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