Виявлено "крижану" планету завбільшки із Землю

NASA повідомило про відкриття нової крижаної планети розміром як Земля. Вона розташована на такій же відстані від своєї зірки, як наша планета - від Сонця, повідомляється на сайті космічного агентства.

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"Ця крижана планета є найменшою серед виявлених за допомогою мікролінзування", - заявив науковець Йоссі Шварцвальд.

Планета отримала назву OGLE-2016 BLG-1195Lb, вона розташована за 13 тисяч світлових років від Землі. При цьому її поверхня покрита товщею льоду, а температура виявилася нижчою, ніж на Плутоні. Тому можливість існування води на цій планеті малоймовірна.

Раніше у NASA заявили, що система, в якій вчені виявили сім екзопланет, схожих на Землю, не дуже молода, їй мінімум 500 млн років й вона повільно еволюціонує.