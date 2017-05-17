Вчені отримали потомство від мишей з надрукованими на 3D-принтері яєчниками

Вчені надрукували на 3D-принтері яєчники, пересадили їх самкам мишей і пізніше змогли отримати від них здорове потомство. Результати експерименту були описані в статті в журналі Nature Communications.

Команда використовувала желатин в якості "чорнила для принтера". Як правило, для цього використовуються гідрогелі — вони рідше відторгаються організмом, а органи мають пористу структуру, що дозволяє їм взаємодіяти з кров'ю і тканинами господаря. Гідрогелі являють собою суміш 99% води і невеликої кількості полімеру. Вони досить м'які, але автори дослідження знайшли спосіб зробити їх гнучкими і досить твердими.

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З семи мишей, які отримали імплантати, троє успішно обзавелися потомством. Всі мишенята з'явилися на світ міцними і здоровими. Крім того, у самок збереглася здатність до лактації — отже, навіть після видалення справжніх яєчників гормони продовжували робити свою справу.

Зараз команда планує створити більш великі зразки штучних яєчників і протестувати їх на свинях з безпліддям. Якщо й інші експерименти пройдуть успішно, то можна буде поступово починати працювати з людьми. Особливо актуально це буде для ракових хворих, які ще не досягли статевої зрілості і їм потрібні такі штучні яєчники, які будуть зростати разом з ними.