У США представили безпілотний автомобіль-трансформер (відео)

Стартап OSVehicle з Каліфорнії показав дизайн і основні функції свого самоврядного модульного електромобіля Edit.

За задумом розробників, машина складається з п'яти основних модулів, повідомляє Новое время з посиланням на TechCrunch.

OSVehicle Edit – це свого роду конструктор, що складається з передньої і задньої частини, даху, дверей і шасі. Сторонні стартапи зможуть взяти цю машину за основу для випуску власних моделей, щоб не створювати все з нуля. Це і здешевить, і прискорить їх проекти. Тим не менш, вже зараз OSVehicle Edit є цілком робочою моделлю.

Читайте такожГолландські студенти розробили перший в світі біорозкладаний автомобіль (відео)

Поки Edit існує тільки у вигляді рендерів та комп'ютерної моделі. В якості силової установки передбачається використовувати електричну систему. У разі випуску серійної версії, згідно розробникам, машину можна буде використовувати для застосування технології автопілота. Коли новинка стане доступна для замовлення – не повідомляється.

Розробники додають, що силову установку стартапи зможуть підібрати самостійно у відповідності зі своїми завданнями.