У Юпітера виявили надпотужне магнітне поле
Магнітна індукція в районі екватора поблизу газової оболонки Юпітера (7,766 гауса) у два рази вище величини, яку пророкували раніше теоретичними моделями, і приблизно в 10 разів сильніше, ніж аналогічне значення для Землі.
Міжнародний колектив вчених представив перші офіційні результати наукової місії Juno (Jupiter Polar Orbiter). Фахівці, зокрема, виявили рекордно високу магнітну індукцію поблизу атмосфери Юпітера. Присвячені цьому дослідження опубліковані у двох статтях в журналі Science, а коротко про них повідомляє НАСА.
Магнітна індукція в районі екватора поблизу газової оболонки Юпітера (7,766 гауса) у два рази вище величини, пророкує раніше теоретичними моделями, і приблизно в 10 разів сильніше, ніж аналогічне значення для Землі, повідомляється в першій роботі. Там же описуються гігантські циклони, що поширюються в атмосфері планети на 1,4 тисячі кілометрів.
Читайте такожАстрономи виявили гігантського двійника Юпітера
Друга публікація присвячена полярним сяйвам газового гіганта, в ній також описується динаміка магнітосфери Юпітера — виявилося, що вона з плином часу швидко змінюється.
У завдання місії Juno входить дослідження хмар і полярних сяйв Юпітера. За допомогою однойменної станції вчені сподіваються дізнатися більше про походження планети, будову, фізичні властивості її атмосфери і магнітосфери. Місія Juno повинна завершитися в лютому 2018 року затопленням станції в атмосфері газового гіганта.