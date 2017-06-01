Китайський безпілотник на сонячних батареях піднявся в ближній космос

Китайська академія аерокосмічних наук і технологій розробила новий тип безпілотного літального апарату, оснащеного сонячними батареями. Безпілотник, який отримав назву «Цайхун» («Веселка»), успішно здійснив перший політ на висоті 20 км. Про це повідомляє центральне телебачення Китаю CCTV, передає РБК.

Апарат може бути використаний як у військових, так і в цивільних цілях, включаючи попередження про стихійні лиха і спостереження за морськими акваторіями. Безпілотник також може застосовуватися в рятувальних та антитерористичних операціях. Завдяки встановленим сонячним батареям він здатний довгий час перебувати в повітрі.

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Пекін став третім після Вашингтона і Лондона, кому вдалося здійснити запуск безпілотного апарату на сонячних батареях на таку висоту, передає телеканал.

Перший випробувальний політ «Цайхун» зробив 31 серпня 2015 року в провінції Ганьсу. Тоді газета People's Daily повідомляла, що розмах крила апарату становить 20 м. Вантажопідйомність безпілотника — 900 кг, злітна вага — до 3 т.