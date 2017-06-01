Яндекс остаточно вирішив закрити офіси в Україні

Компанія «Яндекс» вирішила закрити свої офіси в Києві та Одесі. Про це повідомляє VC з посиланням на представників компанії.

«Компанія „Яндекс.Україна“ включена в санкційний список і фактично не може вести діяльність на території України. Зокрема, всі рахунки компанії заблоковані, і ми не можемо платити зарплату співробітникам. Тому ми прийняли рішення закрити офіси в Києві та Одесі», — заявив директор по зв'язках з громадськістю компанії Очір Манджиков.

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За словами Манджикова, співробітникам українських офісів запропонують переїхати в філії в інших країнах.

В середині травня Україна вирішила заблокувати російські інтернет-сервіси, в тому числі «Яндекс», «ВКонтакте» і «Однокласники». 29 травня в українських офісах «Яндекса» пройшли обшуки. Служба безпеки України запідозрила компанію в передачі даних українських користувачів російським спецслужбам.