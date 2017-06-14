Представлений 262-дюймовий телевізор за півмільйона доларів

Компанія C Seed представила найбільший 4К-телевізор з діагоналлю екрана 262 дюйма (понад шість з половиною метрів). Про це пише The Verge.

Телевізор має десять вбудованих динаміків із об'ємним звуком. Крім цього, C Seed 262 має захисну тканинну ширму, а також медіасервери.

«Насолодіться задоволенням, яке раніше можна було собі дозволити лише у приватному кінотеатрі в окремому куточку вашого будинку», — йдеться в прес-релізі компанії.

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Вартість пристрою становить 540 тисяч доларів. Важить телевізор близько 800 кілограмів, тому за його установку попросять ще 38,5 тисячі доларів. Продажі C Seed 262 почнуться влітку 2017 року.

У жовтні минулого року компанія Sharp представила перший прототип телевізора з 8К-дисплеєм (здатність 7680х4320 пікселів). Разом з цим був показаний найбільш чіткий екран зі щільністю 1008 пікселів на дюйм і діагоналлю менше трьох дюймів для шоломів віртуальної реальності.