Штучний інтелект обігнав людину і встановив рекорд у грі Ms. Pac-Man (відео)

Дослідники Microsoft створили засновану на штучному інтелекті систему, яка навчилася отримувати максимальний бал у хітовій відеогрі 1980-х Ms. Pac-Man. Про це повідомляється у блозі компанії.

Читайте такожКористь світу та заміна людям: про що говорить Софія - робот з інтелектом і людським обличчям (відео)Система використовує метод "розділяй і володарюй", який міг би в майбутньому широко використовуватися при навчанні агентів ШІ виконанувати складні завдання.

Команда канадського стартапу Maluuba, придбаного Microsoft на початку цього року, використовувала гілку ШІ під назвою "Закріплення навчання", щоб пройти версію Ms. Pac-Man для приставки Atari 2600. Використовуючи цей метод, команда досягла максимального результату в 999,990 очок. Раніше рекорд належав користувачу з ніком oyamafamily, який набрав 266330 очок в 2015 році.

Дойна Прікап, доцент інформатики Університету Макгілла в Монреалі пояснила, що це значне досягнення серед дослідників ШІ, які використовували різні відеоігри при тестуванні систем, - вони виявили, що Ms. Pac-Man проходити найскладніше. Особливо цікавим видалося те, як саме ШІ проходив гру. Загальна задача була розділена на більш дрібні ділянки між 150 агентами, а головна нейромережа обробляла результати кожного з них і вирішувала, куди прямуватиме Ms. Pac-Man.