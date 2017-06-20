Користувачі соцмереж повідомляють про збій в роботі Skype
01:13, 20 червня 2017Наука та IT
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У той же час офіційної заяви Skype про збій поки не було.
Ілюстрація / REUTERS
Увечері, 19 червня, стався збій в роботі сервісу для спілкування Skype. Про це пишуть користувачі соціальних мереж з України, країн Євросоюзу і США, передає ТСН.
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Користувачі скаржаться на те, що їх "викинуло" з програми, і вони не можуть увійти в неї. Інші говорять про те, що відправляють повідомлення, але їх співрозмовники не бачать.
У той же час офіційної заяви Skype про збій поки не було.
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