У літніх батьків частіше народжуються сини з високим рівнем інтелекту - вчені

Сини, що народилися у немолодих батьків, частіше виростають «гіками» — високоінтелектуальними, надзвичайно захопленими своїми ідеями та інтересами. Про це йдеться у статті журналу Translational Psychiatry.

До таких висновків прийшли вчені з Британії і США, які проаналізували дані 8 тис. британських близнюків. Вченим вдалося зібрати дані про близнюків віком 12 років, були проведені невербальні тести інтелекту, їх здатність фокусуватися на предметах, соціальна відстороненість.

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Після цього для кожної дитини був підрахований його «індекс гіка». Аналіз показав, що для дітей від батьків молодше 25 років цей індекс у середньому становить 39,6, віком 35-44 років – 41, а для батьків віком понад 50 років зростає до 47.

При цьому вказана залежність спостерігається тільки у хлопчиків, відзначають вчені. Вчені припускають, що це явище може бути пов'язане як з мутаціями в генах вікових батьків, так і з тим, що такі чоловіки самі, подовгу залишаючись холостяками, набувають рис «гіків» та передають їх своїм синам.