Вчені наблизилися до розгадки таємниці життя: назвали головну відмінність людини від тварини

Тварини не здатні запам'ятовувати велику кількість послідовної інформації. Це властивість є основною відмінністю людини від інших приматів,

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До такого висновку прийшли американські і шведські вчені, дослідження опубліковано на сайті Phys.org.

За даними дослідників, завдяки властивості запам'ятовувати великий обсяг інформації Homo sapiens може планувати свої дії, прогнозувати події, а також розвивати повноцінну мова в ході дорослішання.

Фахівці проаналізували дані, отримані в ході 108 експериментів над птахами і ссавцями. У деяких дослідах тварини повинні були запам'ятовувати порядок, в якому запалювалися червона і зелена лампочки. За словами вчених, чим довше були комбінації, тим з великим трудом піддослідні розрізняли їх.

Нездатність птахів і ссавців розпізнавати ряд сигналів пов'язана з тим, що вони не можуть утримувати послідовності стимулів в розумі, прийшли до висновку вчені. На їхню думку, в ході еволюції людини його мозок пристосувався запам'ятовувати комбінації сигналів, що стало основою для появи мови, здатності міркувати і планувати.