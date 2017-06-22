Дерев'яний палець дочки священника: у Єгипті знайшли найстаріший протез

У Єгипті археологи знайшли один із перших протезів – дерев’яний палець, вік якого становить 3000 років. Протез знайшли у могилі мусульманського святого Абд-ель-Курна, передає CNN.

Науковці встановили, що протез пальця належав доньці священика, якій ампутували палець. Зазначається, що протез був вирізаний та прикруплений до ноги ременем та мав балансуючий ефект.

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Дерев’яний палець датується добою раннього залізного віку був зроблений професіоналом того часу.

"Той факт, що протез був зроблений таким ретельним способом, свідчить про те, власникові був важливий естетичний вигляд, комфорт та природність протезу, і що він міг розраховувати на висококваліфікованих спеціалістів, щоб забезпечити це", - пише видання.