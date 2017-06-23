Facebook тестує заборону на скачування фотографій

Соціальна мережа Facebook запустила функцію, яка повинна допомогти користувачам захистити свої фото.

Нова функція вже доступна жителям Індії, повідомляє Новое время з посиланням на TechCrunch.

При активації цієї функції користувачем, навколо його фотографії профілю з'явиться тонка синя рамка зі значком внизу щита. Після цього відвідувачі сторінки не зможуть завантажити фотографію профілю або відправити її кому-небудь в особистому повідомленні.

Читайте такожFacebook запустить в мобільному додатку передплату на ЗМІ

Таке рішення пов'язане з тим, що жіночі фотографії часто використовують шахраї. Вони збирають доступні в Facebook знімки, а потім на їх основі створюють профілі на сайтах знайомств або використовують у рекламі. В Індії, наприклад, жінки часто відмовляються завантажувати в свої профілі фотографії, на яких видно їх обличчя саме з цієї причини.

Крім того, користувачі можуть окремо додати на фотографію профілю напівпрозорий шар з доступних візерунків. Така функція покликана обмежити можливість робити скріншоти екрану.

Як зазначають розробники Facebook, за підсумками тестування нової функції в Індії соцмережа ухвалить рішення про її запуск в інших країнах.