Дослідники у Перу знайшли штучний вулкан

У Перу дослідники з університету Міссурі знайшли вулкан штучного походження, всередині якого є довга драбина.

Про це пише 24 канал.

Як повідомили науковці, висота насипу над вулканом складає приблизно 15 метрів і він був побудований ще в часи неоліту.

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Вулкан має вигляд невеликого конуса на березі річки Непенья. Всередині там сходи, за допомогою яких місцеві жителі спускалися вглиб насипу. Стіни укриття були укріплені цеглою, а підлога так званого колодязя має покриття з гіпсу.

Дослідники впевнені, що стародавні перуанці використовували жерло вулкана для багать, щоб отримати максимальну температуру горіння.