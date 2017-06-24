Дослідники у Перу знайшли штучний вулкан
19:02, 24 червня 2017Наука та IT
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Дослідники впевнені, що стародавні перуанці використовували жерло вулкана для багать, щоб отримати максимальну температуру горіння.
Ілюстрація Reuters
У Перу дослідники з університету Міссурі знайшли вулкан штучного походження, всередині якого є довга драбина.
Про це пише 24 канал.
Як повідомили науковці, висота насипу над вулканом складає приблизно 15 метрів і він був побудований ще в часи неоліту.
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Вулкан має вигляд невеликого конуса на березі річки Непенья. Всередині там сходи, за допомогою яких місцеві жителі спускалися вглиб насипу. Стіни укриття були укріплені цеглою, а підлога так званого колодязя має покриття з гіпсу.
Дослідники впевнені, що стародавні перуанці використовували жерло вулкана для багать, щоб отримати максимальну температуру горіння.
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