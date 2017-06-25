Кібератака позбавила британських парламентаріїв електронної пошти

Комп'ютерні системи парламенту Великобританії піддалися хакерській атаці. Відповідна заява з'явилася в офіційному «Твіттері».

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"Ми виявили несанкціоновані спроби отримати доступ до облікових записів користувачів парламентських мереж і розслідуємо цей інцидент у тісній співпраці з національним центром кібербезпеки. У парламенту є надійні засоби захисту наших облікових записів і систем", — сказано в повідомленні.

Парламент тимчасово закрив віддалений доступ до внутрішньої мережі. В результаті частина парламентарів і співробітників відомства позбулися доступу до електронної пошти поза Вестмінстерського палацу.

Statement regarding cyber incident. pic.twitter.com/fAbDkAfdbj — Commons Press Office@HoCPress) June 24, 2017

Як повідомляв УНІАН, російські хакери торгують викраденими даними, зокрема паролями, що належать членам британського кабінету міністрів, послів і старшим офіцерам поліції.