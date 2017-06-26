Кібератака на британський парламент призвела до злому 90 акаунтів
Атака стала можлива через занадто прості паролі, які не відповідали рекомендаціям парламентської комп'ютерної служби.
До 90 акаунтів електронної пошти депутатів або службовців британського Парламенту були зламані під час кібератаки на британський парламент, здійсненої в минулу п'ятницю.
Як повідомив прес-секретар Парламенту, постраждали менше 1% із 9000 користувачів парламентського сервера, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Через цю хакерську атаку в якості запобіжного заходу членам Палати громад, перам Палати лордів і співробітникам Парламенту вимкнули віддалений доступ до робочої електронної пошти.
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Прес-секретар також зазначив, що атака стала можлива через занадто прості паролі, які не відповідали рекомендаціям парламентської комп'ютерної служби.
Зараз проводиться розслідування з метою встановити, чи потрапила якась інформація в руки хакерів.
Обидві палати Парламенту в понеділок знову приступлять до роботи.
Як повідомляв УНІАН, комп'ютерні системи парламенту Великої Британії піддалися хакерській атаці. Парламент тимчасово закрив віддалений доступ до мережі. В результаті частина парламентарів і співробітників відомства позбулися доступу до електронної пошти поза межами Вестмінстерського палацу.