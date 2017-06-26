Кібератака на британський парламент призвела до злому 90 акаунтів

До 90 акаунтів електронної пошти депутатів або службовців британського Парламенту були зламані під час кібератаки на британський парламент, здійсненої в минулу п'ятницю.

Як повідомив прес-секретар Парламенту, постраждали менше 1% із 9000 користувачів парламентського сервера, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Через цю хакерську атаку в якості запобіжного заходу членам Палати громад, перам Палати лордів і співробітникам Парламенту вимкнули віддалений доступ до робочої електронної пошти.

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Прес-секретар також зазначив, що атака стала можлива через занадто прості паролі, які не відповідали рекомендаціям парламентської комп'ютерної служби.

Зараз проводиться розслідування з метою встановити, чи потрапила якась інформація в руки хакерів.

Обидві палати Парламенту в понеділок знову приступлять до роботи.

Як повідомляв УНІАН, комп'ютерні системи парламенту Великої Британії піддалися хакерській атаці. Парламент тимчасово закрив віддалений доступ до мережі. В результаті частина парламентарів і співробітників відомства позбулися доступу до електронної пошти поза межами Вестмінстерського палацу.