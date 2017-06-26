Супутник Gaia відкрив шість зірок, які "тікають" із нашої галактики

Технології штучного інтелекту дозволили космічному апарату Gaia виявити шість зірок, що вилітають з центру нашої галактики Чумацький шлях. Отримані дані можуть пролити світло на властивості найменш вивченої області галактики, повідомляє прес-служба Європейського космічного агентства.

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Зірки галактики мають різні швидкості обертання відносно її центру, що залежать від відстані до нього. Так, швидкість Сонця складає 220 км/с, середня швидкість зірок гало – 150 км/с. Новий клас зірок, які тікають, чиї швидкості на сотні кілометрів в секунду перевищують середні, були виявлені десять років тому.

Тепер же за допомогою телескопа Gaia були знайдені ще шість таких зірок. «Ці супершвидкісні зірки надзвичайно важливі для вивчення всієї структури Чумацького шляху», — сказала Олена Россі, яка презентувала відкриття на минулому в Чехії європейському тижні астрономії.