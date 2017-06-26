Канадські науковці навчилися стирати погані спогади

Дослідники змогли прицільно "стерти" один з декількох спогадів у молюска, що в перспективі може допомогти людям з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР)

Про це пише Еспресо з посиланням на видання Science Alert.

Команда науковців з американського медичного центру Колумбійського університету і канадського Університету Макгілла проаналізувала нейрони молюсків роду Aplysia (морські зайці), щоб перевірити гіпотезу, яка пояснює, чому спогади про інциденти, що принесли поганий досвід, можуть самі викликати занепокоєння.

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Науковцям вдалося показати, що клітинні аналоги довгострокових спогадів у молюска можна видаляти незалежно один від одного. Тому блокується дія різних підвидів білка (протеїнкінази М), який бере участь у створенні і зберіганні довгострокових спогадів. Вибіркове блокування одного з протеїнів приводило до видалення асоціативної або неасоціативної пам'яті.

"Один з основних напрямків нашого нинішнього дослідження полягає у розробці стратегій для вирішення проблемного неасоціативного спогаду, що може позначитись в мозку під час травматичного досвіду без шкоди для асоціативних спогадів, які можуть допомогти людям ухвалювати обґрунтовані рішення в майбутньому", - говорить один з авторів дослідження, Самуель Шахер.

У подальших дослідженнях науоквці мають на таких же доклінічних моделях детальніше розібратися, як і де виробляються і працюють молекули протеїнкінази М.

"Стирання спогадів має потенціал, щоб полегшити ПТСР та тривожні розлади шляху видалення неасоціативних спогадів, які викликають неадекватні фізіологічні реакції", - підкреслюють дослідники.