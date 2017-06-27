Жертвами масштабної хакерської атаки стали близько 30 банків і 3 обленерго - ЗМІ

В Україні під атаку невідомого комп'ютерного вірусу, схожого на вірус-вимагач WannaCry, потрапили 30 банків, а також три обленерго. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в Нацбанку України.

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Українські банки і компанії зазнали хакерської атаки близько полудня.

Як повідомлялось, постраждали такі банки як "Ощадбанк", "Укрсоцбанк", "Укргазбанк", "ОТП Банк", і російський "ПІБ".

Нагадаємо, комп'ютерний вірус "WCry" (також відомий як "WannaCry" і "WannaCryptor") атакував в цілому не менше 200 тисяч пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур та мобільних операторів.

Як повідомляв УНІАН, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів сьогодні, 27 червня, піддалися зовнішній хакерській атаці невідомим вірусом. За інформацією НБУ, в результаті кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій. Регулятор зазначив, що на даний час у фінансовому секторі посилено заходи безпеки і протидії атакам хакерів всіх учасників фінансового ринку.