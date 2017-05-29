У США назвали можливих творців вірусу WannaCry

Автори вірусу WannaCry, що заразив комп'ютери в 150 країнах, ймовірно, є вихідцями з південноазіатських країн.

Про це пише South China Morning Post з посиланням на американську розвідку.

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До такого висновку, за даними видання, прийшли фахівці, які провели лінгвістичну експертизу шкідливого програмного забезпечення. За їх припущенням, воно було написано китайськомовними людьми з південними діалектами.

Один з використаних у первинному коді термінів характерний для південних областей Китаю, а також Гонконгу, Тайваню і Сінгапуру, відзначають дослідники. Їм також вдалося встановити, що спочатку код був написаний китайською мовою, а потім перекладений на англійську.

Фахівці стверджують, що "твердо впевнені" в своїх висновках. У попередніх звітах, заснованих на аналізі коду, припускалося, що за вірусною атакою стоять північнокорейські програмісти.

Нагадаємо, в останні дні програма-вимагач WannaCry заблокувала не менше 200 тис. комп'ютерів в 150 країнах. WannaCry шифрує файли, після чого їх стає неможливо використовувати. Для розблокування від жертв вимагають "викуп" - від 200 до 600 доларів, який потрібно перевести на зазначені рахунки у біткоїнах.