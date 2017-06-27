Вірус Petya.A дістався до США: постраждав фармацевтичний гігант

Другий за величиною виробник ліків в США і одна з найбільших світових компаній Merck постраждала від кібератаки 27 червня, пише Голос Америки.

«Ми розслідуємо це питання і надамо додаткову інформацію згодом», - заявили в компанії.

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Інцидент розслідує Кенілворт, компанія з Нью-Джерсі, підтвердили в Merck в коментарі Independent.

Merck є першою великою компанією США, яка заявила про те, що вона постраждала від кібернападу. Merck має підрозділи по всьому світові, включаючи Україну, яку найбільше заторкнуло поширення вірусу.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, що блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і ряд інших великих підприємств.