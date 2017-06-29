Нацполіція зареєструвала 1,5 тисячі скарг від юридичних і фізичних осіб на вірус Petya.A (відео)

За останні дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб звернулися в Національну поліцію України з заявами про блокування роботи комп'ютерів, які вразила найбільша хакерська атака, поширювана вірусом Petya.A.

Про це повідомляє прес-секретар НПУ Ярослав Тракало в соцмережі Facebook.

«За останні дві доби в Національну поліцію України з повідомленнями про блокування роботи комп'ютерної техніки вірусом-шифрувальником звернулися 1508 юридичних і фізичних осіб», - повідомляє прес-секретар.

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За його словами, з них 178 - з офіційними заявами: 52 звернення від приватних організацій та 26 - від державних установ.

При цьому в більшості випадків потерпілі зверталися в поліцію виключно з метою отримання консультацій.

Згідно з повідомленням, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вже внесено 63 факту за статтею 361 Кримінального кодексу України.

У прес-службі зазначили, що кіберполіція спільно з провідними фахівцями як українських ІТ-компаній, так і зарубіжних організацій (Європол, Cisco), працюють над подоланням наслідків вірусної атаки.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня у другій половині дня найбільша хакерська атака, поширювана вірусом Petya.A, блокує роботу комп'ютерних систем, вразила українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і ряд інших великих підприємств. Вірус Petya.A поширюється також в Росії, Англії та Індії. За інформацією ЗМІ, а також виходячи з офіційних заяв, були атаковані комп'ютерні системи «Ощадбанку», «Укргазбанку», банку «Південний», банку «ОТР», «Таскомбанку». Крім того, постраждали енергетичні компанії ДТЕК, «Київенерго», «Укренерго», а також мережі АЗС. Про хакерські атаки повідомили також «Укртелеком», аеропорт «Бориспіль», «Укрзалізниця», держпідприємство «Антонов», «Укрпошта», «Київводоканал» і київський метрополітен.

Серед великих компаній приватного сектора від вірусу постраждали також «Нова пошта», мережа магазинів DIY «Епіцентр», промислово-будівельна група «Ковальська», основні українські мобільні оператори - «Київстар», Vodafone і Lifecell.