Російський "Газпром" постраждав від вірусу-здирника - Reuters

У числі компаній, чиї комп'ютери вразив вірус-вимагач, відомий як Petya.А, виявився «Газпром». Про це повідомляє Reuters з посиланням на держчиновника і особу, що розслідуює інцидент.

Джерела не надали жодних подробиць про кількість заражених комп'ютерів в системі «Газпрому» або про ступінь шкоди.

«Газпром» відмовився від коментарів.

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Комп'ютерний вірус, який дослідники називають GoldenEye або Petya, завдав шкоди компаніям усього світу, оскільки він поширився на більш ніж 60 країн.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і ряд інших великих підприємств.

Всього, за даними Нацполіції, за останні дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб вже подали скарги в кіберполіцію про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A., який шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп'ютерної безпеки радять нічого не платити - ніяких ключів після виплати грошей власники уражених комп'ютерів не отримують.

Разом з тим голова Глобальної програми Організації Об'єднаних Націй з кіберзлочинності Ніл Уолш заявив, що слідчі досі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, але стратегія нападників вказує, що гроші не були основним мотивом їхніх дій.

У СБУ вважають, що атака вірусу-здирника, яка масово заразила комп'ютери українських компаній, може бути організована з Росії або з територій на Донбасі, які контролюють сепаратисти.