Facebook змінив алгоритм боротьби зі спамом і новинами низької якості

Соціальна мережа Facebook повідомила про зміни в алгоритмі боротьби з поширенням новин низької якості і зі спамерами.

Про це йдеться в повідомленні віце-президента і головного розробника новинної стрічки Facebook Адама Моссері, опублікованому на сайті компанії, передає РБК.

Оновлення в алгоритмі торкнуться діяльності «маленької групи людей», які щодня публікують велику кількість інформації низької якості.

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Фільтр соціальної мережі не буде пропускати в новинні стрічки користувачів тільки сумнівні за змістом і контенту посилання, відео, фотографії, статуси і інші можливості соціальної мережі зміни не торкнуться.

«Одним із основних значень News Feed в Facebook є те, що ця стрічка повинна бути інформативною. Зробивши все необхідне, щоб поліпшити стрічку Facebook, ми зможемо знайти більше інформативних історій, а також знизимо поширення проблемних посилань, таких як клікбейт, сенсаційність і дезінформація», — йдеться в повідомленні.