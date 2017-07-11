Електромобілі вже до 2022 року зможуть повноцінно конкурувати з машинами на бензині - вчені

Британські вчені стверджують, що вже до 2022 року електромобілі зможуть повноцінно конкурувати з машинами на бензиновому двигуні. Про результати дослідження повідомив Імперський коледж Лондона на сайті EurekAlert.

Читайте такожУ США безпілотна вантажівка доставила партію пива (відео)

В рамках цієї роботи була проведена оцінка темпів зниження вартості компонентів, що застосовуються в електричних акумуляторах і сонячних дахах. За прогнозом авторів дослідження, ціни на автомобільні акумулятори обженуть вартість бензину не пізніше 2034 року. Учені також прийшли до висновку, що в 2030 роках стане економічно ефективним отримання в домашніх умовах електроенергії від сонячних дахів.

В даний час багато країн і компаній планують відмову від вуглеводневих двигунів. Зокрема, на 2040 рік Франція намітила заборону продажу машин, що працюють на бензині. Компанія Volvo запланувала відмову від виробництва автомобілів з виключно вуглеводневими двигунами на 2019 рік.

Як повідомляв УНІАН, за даними Єдиного державного реєстру МВС, за станом на 31 грудня в Україні за 2016 рік зареєстровано 2593 зелених авто: 1709 автомобілів на електротязі і 884 - з гібридною силовою установкою. Тобто кількість авто на електротязі зросла в чотири рази.