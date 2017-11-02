У піраміді Хеопса виявлена гігантська порожнина

Вчені виявили гігантські порожнини в піраміді Хеопса за допомогою мюонного сканування. Про відкриття вони розповіли в журналі Nature.

Приміщення знаходиться над Великою галереєю. Протяжність виявленої камери становить 30 метрів. Призначення приміщення поки невідомо, але його розмір вказує на те, що воно відігравало значну роль в гробниці фараона.

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Сканування було частиною проекту ScanPyramids, запущеного в жовтні 2015 року. Метою вчених було виявити приміщення всередині пірамід Хеопса і Хефрена в Гізі, а також Ламаної і Рожевої піраміди в Дахшурі. У проекті використовується інфрачервона термографія, мюонна радіографія та 3D-реконструкція.

Раніше дослідники виявили в піраміді Хеопса ще дві раніше невідомі порожнечі.