Користувачі по всьому світу поскаржилися на збій в роботі месенджера WhatsApp

В роботі месенджера WhatsApp по всьому світу стався збій. Про це свідчать дані сайту Downdetector, який збирає інформацію про збої.

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За інформацією сайту, збій стався близько 10 ранку. Користувачі не можуть підключитися до месенджера або відправити повідомлення. Найбільше помилок було зареєстровано у країнах Європи та Малайзії, передає "Дождь".

WhatsApp з 2014 року належить Facebook. Минулогот року кількість активних користувачів месенджера досягла мільярд чоловік.

У середині жовтня стався черговий збій в роботі Facebook і Instagram. Проблеми виникли у користувачів з Європи, Азії, Південної Америки, а також в Австралії та США.