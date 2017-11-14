Вчені зафіксували найбільше зіткнення галактик за всю історію (відео)

Міжнародний колектив астрономів виявив свідоцтва найбільшого з відомих науці зіткнення галактик. Дослідження опубліковане в Astrophysical Journal, повідомляє Національна радіоастрономічна обсерваторія.

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Вчені помітили еліптичну галактику FS-27, яка приблизно в 50 разів важче Чумацького Шляху. Об'єкт розташований на відстані 12,7 млрд світлових років від Землі в сузір'ї Золота Риба.

FS-27 формується шляхом злиття двох галактик, розташованих на відстані близько 30 тисяч світлових років один від одного і рухаються з відносною швидкістю в сотні кілометрів у секунду.

«Можливо, ми можемо стати свідками самого потужного злиття галактик, відомого сьогодні», - вважає співавтор Домінік Ричерс.

Спостереження за FS-27 проводилися за допомогою комплексу радіотелескопів ALMA (Atacama Large Millimeter Array), розташованого в пустелі Атакама (Чилі).

Фахівці вважають, що з плином часу FS-27 притягне інші галактики свого скупчення.