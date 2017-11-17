Киберполиция повідомила про викрадення хакерами персональних даних деяких учасників АТО

Поліція встановлює осіб, причетних до викрадення персональних даних учасників АТО через уражений вірусом комп’ютер у регіональному підрозділі Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

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Про це йдеться у повідомленні прес-служби Департаменту кіберполіції Національної поліції України. За словами керівника Департаменту кіберполіції Сергія Демедюка, інформація щодо зламу серверів МВС, звідки начебто і була викрадена ця інформація, не відповідає дійсності. Водночас працівники кіберполіції оперативно встановили комп’ютер, за допомогою якого хакери отримали до неї доступ, а також його власника.

«Учора, 16 листопада, в одній із соціальних мереж була розміщена інформація щодо начебто зламу серверів МВС, що дозволило зловмисникам отримати доступ до архівів з персональними даними учасників АТО. Фахівці з кіберполіції провели першочергові заходи, за результатами яких не знайшли підтвердження інформації щодо зламу серверів МВС України», - йдеться у повідомленні.

За словами Демедюка, користувач соціальної мережі під вигаданим ім’ям пропонував завантажити архіви з персональною інформацією учасників АТО.

«Сьогодні ми встановили комп’ютер, зламавши який, хакери отримали доступ до всієї інформації, що була розміщена не тільки на даному пристрої, а й в усій локальній мережі підрозділу. Наразі ми проводимо ретельний огляд ураженої техніки», – розповів він.

Демедюк додав, що тримачем цієї інформації є працівник регіонального підрозділу Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Наразі працівники поліції проводять перевірку для визначення шляхів ураження комп’ютера шкідливим програмним забезпеченням.

Розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).