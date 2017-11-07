Порошенко затвердив основні засади кібербезпеки України

Президент Петро Порошенко підписав закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня.

Як йдеться в повідомленні прес-служби глави держави, закон створює засади національної системи кібербезпеки як сукупності політичних, соціальних, економічних та інформаційних відносин разом із організаційно-адміністративними та техніко-технологічними заходами державного і приватного секторів та громадянського суспільства.

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Законом визначено правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі, повноваження і обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян, основних засад координації їх діяльності, а також базових термінів у сфері кібербезпеки.

Документ також визначає основні об'єкти кіберзахисту, які в сукупності складають критичну інфраструктуру країни, принципи забезпечення кібербезпеки та національної системи кібербезпеки. Згідно із законом, президент України координує діяльність у сфері кібербезпеки через очолювану ним Раду нацбезпеки і оборони України.

«Прийняття цього закону дозволяє впровадити комплексний підхід під егідою держави і у тісному співробітництві з приватним сектором і громадянським суспільством, та створює умови для забезпечення кіберзахисту критично важливих інфраструктурних об'єктів України», - зазначають у президента.

Законодавчий акт, в якому було враховано низку пропозицій експертів НАТО і Євросоюзу, розроблено на виконання вимог Стратегії національної безпеки України, затвердженої указом президента України від 15.03.2016 № 96 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України".

Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки з використанням вірусу, який блокує роботу комп'ютерних систем на операційній системі Windows.

За даними Нацполіції, за дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб подали скарги до кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A, який шифрував дані на комп'ютері та вимагав викуп.

24 жовтня СБУ блокувала нові випадки ураження комп’ютерів вітчизняного сегменту мережі інтернет шкідливим програмним забезпеченням. Доставка вірусу відбувалася з використанням фішингових листів електронної пошти зі зворотною адресою, яка асоціювалася зі службою технічної підтримки компанії Майкрософт.

DDE-атаці за допомогою вірусу-шифрувальника Locky піддалися об'єкти інфраструктури України, серед яких аеропорт "Одеса" та київський метрополітен. У зв'язку із загрозою кібератаки тривалий час не працював сайт Міністерства інфраструктури.