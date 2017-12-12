Вчені перевірять, чи не є інопланетним кораблем унікальний астероїд Оумуамуа, що пролітає через Сонячну систему (відео)

Радіотелескопи, які беруть участь у проекті Breakthrough Listen - програмі пошуку слідів позаземних технологічних цивілізацій, запущеної в 2015 році Юрієм Мільнером та Стівеном Хокінгом, - зберуть інформацію про перший в історії міжзоряний астероїд Оумуамуа. Про це повідомляється на сайті проекту, передає N+1.

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Міжзоряна комета, яка виявилася згодом астероїдом, була вперше виявлена 18 жовтня. Спостереження за об'єктом показали, що він рухається зі швидкістю близько 26 кілометрів на секунду по незамкненій гіперболічній траєкторії. Це означає, що об'єкт прилетів з-за меж нашої планетної системи і незабаром покине її.

Об'єкт отримав власне ім'я Оумуамуа (Oumuamua), що по-гавайськи може означати «розвідник» або «посланець здалеку». Пізніше додаткові спостереження за допомогою оптичних телескопів показали, що він має витягнуту сигароподібну форму, червонуватий відтінок і високу щільність.

Вчені, які займаються питаннями далеких космічних подорожей, раніше відзначали, що сигароподібна або веретеноподібна форма може бути вигідна для міжзоряних космічних кораблів, оскільки вона зводить до мінімуму пошкодження від часток міжзоряного пилу і газу. Хоча Оумуамуа, найімовірніше, має природне походження, організатори проекту Breakthrough Listen вважають за необхідне скористатися можливістю перевірити, чи може цей об'єкт бути штучним.

Спостереження почнуться в середу, 13 грудня. Радіотелескоп американської обсерваторії Гринбенк з діаметром дзеркала 100 метрів почне слухати міжзоряного гостя в чотирьох частотних діапазонах, з 1 до 12 гігагерц. Перша фаза спостережень триватиме сумарно 10 годин, розбитих на чотири інтервали, підібрані у відповідності з періодом обертання астероїда. Вчені відзначають, що зараз Оумуамуа знаходиться на відстані 2 астрономічні одиниці від Землі, що приблизно в 70 разів ближче, ніж зонд «Вояджер-1». На такій близькій дистанції гігантський радіотелескоп легко зможе почути будь-який, навіть дуже слабкий передавач, який за потужністю можна порівняти зі стільниковим телефоном.

Навіть якщо ніякі свідоцтва присутності позаземних технологій отримані не будуть, вчені зможуть провести спостереження міжзоряного астероїда в діапазонах, в яких ще не збирали інформацію, і отримати дані про його природу, в тому числі, можливо, про присутність криги на його поверхні.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня після 37 років простою NASA запустила двигуни станції Вояджер-1, яка знаходиться за межами Сонячної системи.