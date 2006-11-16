Американські фізики розробили бездротову електрику

Команда фізиків з Массачусетського технологічного інституту розробила технологію передачі електроенергії методом електромагнітного резонансу. Як заявляють фізики, технологія абсолютно нешкідлива і проста в застосуванні, але наразі існує тільки... як математична модель.

Нова технологія грунтується на відкритому сто років тому електромагнітному випроміненні. Суть її в тому, що підключений до джерела живлення передавач, що являє собою так званий довгоживучий резонатор, створює усередині себе електромагнітне поле. Щоб утворилася електрична напруга, треба вмістити в радіус прийому резонатор, налаштований на ту саму частоту, що й передавач. Схема дії дуже схожа на ефект акустичного резонансу, зазначають фізики.

Як сподіваються винахідники, їх винахід знайде застосування в різних мобільних пристроях, таких як ноутбуки, мобільні телефони і КПК.

Лента.ру